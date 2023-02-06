Канселу изначально хотел перейти в «Реал»

Приоритетным вариантом для Жоау Канселу был переход в мадридский «Реал». В последние дни трансферного окна португалец хотел перейти именно в «королевский клуб», если верить испанскому изданию Marca.

В конечном итоге «Реал» отказался брать крайнего защитника у «Манчестер Сити» даже на правах аренды, ведь руководство не было заинтересовано в приглашении новичков в январе. Новым клубом Канселу стала мюнхенская «Бавария», которая может выкупить португальца в конце сезона за 70 миллионов евро.

Напомним, Канселу вчера успел отметиться первой голевой передачей в Бундеслиге и помог «Баварии» одержать выездную победу над «Вольфсбургом».