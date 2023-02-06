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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канселу изначально хотел перейти в «Реал»

06 Февраля 2023 • 14:18 Комментировать
Бавария
...
Бохум
11.02 17:30

Приоритетным вариантом для Жоау Канселу был переход в мадридский «Реал». В последние дни трансферного окна португалец хотел перейти именно в «королевский клуб», если верить испанскому изданию Marca.

В конечном итоге «Реал» отказался брать крайнего защитника у «Манчестер Сити» даже на правах аренды, ведь руководство не было заинтересовано в приглашении новичков в январе. Новым клубом Канселу стала мюнхенская «Бавария», которая может выкупить португальца в конце сезона за 70 миллионов евро.

Напомним, Канселу вчера успел отметиться первой голевой передачей в Бундеслиге и помог «Баварии» одержать выездную победу над «Вольфсбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Жоау Канселу
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