Салихамиджич объяснил почему, Забитцер ушёл из «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич постарался объяснить причину ухода Марселя Забитцера в «Манчестер Юнайтед». Напомним, австриец присоединился к «красным дьяволам» на правах аренды до конца сезона.

«Трансферный рынок сложился хорошо для Марселя. В Забитцере были заинтересованы многие большие клубы. «Манчестер Юнайтед» потерял Кристиана Эриксена на несколько месяцев, поэтому было очевидно, что Забитцер получит игровые минуты», – цитирует Салихамиджича Sport Bild.

Напомним, Забитцер успел поиграть за «Баварию» всего полтора года после своего перехода из «РБ Лейпцига» летом 2021 года. Теперь летний трансфер мюнхенцев Райан Гравенберх должен получить больше игрового времени.