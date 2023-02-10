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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» хочет 90-100 миллионов евро за Коло-Муани

10 Февраля 2023 • 15:56 Комментировать
Бавария
...
Бохум
1 1.14 X 9.00 2 16.00
11.02 17:30

Франкфуртский «Айнтрахт» повесил ценник на своего нападающего Рандаля Коло-Муани, который стал трансферной целью многих европейских грандов. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга «орлы» будут требовать за 24-летнего форварда 90-100 миллионов евро.

Коло-Муани перебрался в «Айнтрахт» перед стартом нынешнего сезона из французского «Нанта». В своей дебютной кампании в Бундеслиге футболист в 18 матчах отметился 9 голами и 10 результативными передачами.

Если верить источнику, мюнхенская «Бавария» не заинтересована в трансфере Рандаля следующим летом. Трансфер француза в команду Юлиана Нагельсманна смотрится очень маловероятным.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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