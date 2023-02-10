«Айнтрахт» хочет 90-100 миллионов евро за Коло-Муани

Франкфуртский «Айнтрахт» повесил ценник на своего нападающего Рандаля Коло-Муани, который стал трансферной целью многих европейских грандов. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга «орлы» будут требовать за 24-летнего форварда 90-100 миллионов евро.

Коло-Муани перебрался в «Айнтрахт» перед стартом нынешнего сезона из французского «Нанта». В своей дебютной кампании в Бундеслиге футболист в 18 матчах отметился 9 голами и 10 результативными передачами.

Если верить источнику, мюнхенская «Бавария» не заинтересована в трансфере Рандаля следующим летом. Трансфер француза в команду Юлиана Нагельсманна смотрится очень маловероятным.