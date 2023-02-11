Нагельсманн прокомментировал игру «Баварии» в матче с «Бохумом»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о матче против «Бохума», в котором его команда победила со счётом 3:0.

Мюнхенцы взяли верх благодаря голам Томаса Мюллера, Кингсли Комана и Сержа Гнабри, забитым на 41-й, 64-й и 74-й минутах соответственно.

«Мы могли повести с разницей в два гола в самом начале матча, но не сделали этого, и затем всё шло не слишком здорово. Замены, проведённые по ходу второго тайма, помогли освежить игру, здорово усилили нас. В целом, думаю, мы полностью заслужили победу в сегодняшнем матче», – заявил рулевой действующих чемпионов Германии на послематчевой пресс-конференции.