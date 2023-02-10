Нагельсманн высказался о новом тренере вратарей «Баварии»

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о назначении Михаэля Рехнера на пост тренера вратарей «рекордмайстера».

«Есть тренеры, которые приводят в клуб по восемь-девять человек. На это есть причина. Чем больше клуб, тем больше акул вокруг вас плавает», — заявил специалист, чьи слова приводит Sportschau.

Напомним, что Нагельсманн и Рехнер работали вместе в «Хоффенхайме». Предыдущий тренер вратарей Тони Тапалович был уволен из-за конфликта с наставником клуба, что стало причиной разрыва отношений между Нагельсманном и капитаном «Баварии» Мануэлем Нойером.