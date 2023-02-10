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Нагельсманн высказался о новом тренере вратарей «Баварии»

10 Февраля 2023 • 23:37 Комментировать
Бавария
...
Бохум
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Через 17 ч. 8 мин.

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о назначении Михаэля Рехнера на пост тренера вратарей «рекордмайстера».

«Есть тренеры, которые приводят в клуб по восемь-девять человек. На это есть причина. Чем больше клуб, тем больше акул вокруг вас плавает», — заявил специалист, чьи слова приводит Sportschau.

Напомним, что Нагельсманн и Рехнер работали вместе в «Хоффенхайме». Предыдущий тренер вратарей Тони Тапалович был уволен из-за конфликта с наставником клуба, что стало причиной разрыва отношений между Нагельсманном и капитаном «Баварии» Мануэлем Нойером.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Михаэль Рехнер
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