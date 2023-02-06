Мане впервые с октября тренировался с «Баварией» на поле

Сенегальский форвард мюнхенской «Баварии» Садио Мане впервые с октября вышел на тренировку на футбольном поле со своими одноклубниками. Приятной новостью делится немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Отмечается, что нападающий был очень рад, находился в отличном настроении и много шутил, а также выполнял восстановительные упражнения с мячом.

Напомним, из-за полученной осенью травмы Мане пропустил чемпионат мира в Катаре, на котором его сборная вышла в плей-офф из группы А. После травмы сенегальцу потребовалась операция на бедре.

Мане стал игроком «Баварии» летом 2022 года, перейдя из «Ливерпуля».