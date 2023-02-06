В «Баварии» исключили расторжение контракта с Нойером

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер полностью исключил вариант разрыва контракта с одним из олицетворений немецкого клуба – Мануэлем Нойером.

Не так давно Нойер дал скандальное интервью. По скандальности оно не дотянуло до уровня Криштиану Роналду, однако взволновало боссов мюнхенского клуба. В интервью Нойер раскритиковал менеджмент «Баварии» за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича, который не первый год трудился в «Баварии».

Хайнер рассказал Bild, что зол на Нойера за то, что он дал такое интервью, но заверил, что конфликт между клубом и голкипером будет улажен спокойно – как и подобает профессионалам.

Напомним, что после чемпионата мира в Катаре Нойер неудачно покатался на лыжах и получил тяжёлый перелом ноги. «Баварии» потребовалось срочно искать немцу замену – вместо Нойера теперь ворота защищает прекрасно адаптированный к Бундеслиге швейцарец Янн Зоммер.