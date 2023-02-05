Салихамиджич недоволен словами Нойера

В последнем интервью голкипер Мануэль Нойер позволил себе возмутиться увольнением Тони Тапаловича с должности тренера вратарей «Баварии». Футболист назвал это решение «самой жестокой вещью, с которой он сталкивался в карьере».

Комментарий по поводу слов Мануэля Нойера дал спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич.

«Я понимаю, что Мануэль был лично задет. Но я ожидал от него другого поведения, особенно с учётом статуса капитана», - рассказал Салихамиджич Bild.

Напомним, что Мануэль Нойер сломал ногу на горнолыжном курорте, из-за чего пропустит остаток сезона 2022/2023.