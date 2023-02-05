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Чемпионат Германии. Бундеслига

Новичок «Баварии» Канселу пока не уходит с футбольного поля без ассиста

05 Февраля 2023 • 22:23 Комментировать
Бавария
...
Бохум
11.02 17:30

Португальский новобранец мюнхенской «Баварии» Жоау Канселу пока отмечается голевым действием в каждом из сыгранных матчей. Вот и сегодня в гостевой встрече против «Вольфсбурга» защитник отдал голевой пас на Кингли Комана во втором голе «Баварии» в ворота хозяев.

Напомним, Канселу перешёл в «Баварию» из «Манчестер Сити» в конце января, почти под занавес трансферного окна. Полагают, что из-за конфликта с рулевым «горожан» Хосепом Гвардиолой.

Дебютировал за мюнхенцев игрок в матче Кубка Германии 2 февраля. Тогда «Бавария» играла дома против «Майнца», португалец отметился ассистом в своём дебютном матче, а завершилась игра со счётом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вольфсбург Жоау Канселу
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