Салихамиджич: «Мы получили предложение по Павару в дедлайн, но отказались продавать игрока»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич признался, что команда получила предложение по продаже своего защитника Бенжамена Павара в последний день трансферного окна. Напомним, контракт француза заканчивается летом 2024 года. Игрок ранее изъявил желание покинуть «Альянц Арену» и отправиться за новым вызовом в другой чемпионат.

«Мы получили предложение по трансферу Павара в дедлайн, но мы отказались продавать игрока, ведь не могли бы без него справиться до конца сезона. Предложение было привлекательным в финансовом плане, но спортивный аспект всегда стоит для нас на первом месте», – цитирует Салихамиджича журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что предложение исходило не от каталонской «Барселоны».