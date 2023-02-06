«ПСЖ» предложил Кимпембе новый контракт, но пока не получил ответа

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе ещё не определился со своим будущим.

Ранее в прессе уже появлялись слухи о желании 27-летнего футболиста попробовать силы в зарубежном чемпионате после завершения сезона. Согласно обновлённым сведениям L’Equipe, «ПСЖ» сделал французу предложение по новому контракту, но тот пока не ответил – он продолжает размышлять над своим будущим и по-прежнему не уверен, стоит ли ему оставаться в Париже.

Действующее соглашение центрбека истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне он появился на поле 11 раз, пропустив значительную часть кампании из-за травмы.