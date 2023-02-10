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Чемпионат Франции. Лига 1

Верратти пропустит ближайший матч «ПСЖ» из-за повреждения

10 Февраля 2023 • 20:16 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
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Через 21 ч. 40 мин.

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти снова угодил в лазарет.

Итальянец принял участие в недавнем матче Кубка Франции против «Марселя» (поражение 1:2), отыграв 76 минут, однако позднее почувствовал дискомфорт в левом бедре. Как отмечает журналист Адриен Гренье, травма 30-летнего хавбека оценивается как не слишком серьёзная, однако он будет вынужден пропустить предстоящий поединок чемпионата Франции против «Монако», который состоится в субботу.

Напомним, что 14 февраля «ПСЖ» примет на своём поле мюнхенскую «Баварию» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

На счету Марко Верратти 24 выхода на поле во всех турнирах за парижан в нынешнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Марко Верратти
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