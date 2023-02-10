Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Доннарумма: «Мы хорошо ладили с Навасом»

10 Февраля 2023 • 16:02 Комментировать
Фулхэм
...
Ноттингем Форест
1 1.90 X 3.55 2 4.15
11.02 18:00

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о своих взаимоотношениях с голкипером Кейлором Навасом, который до недавних пор составлял итальянцу конкуренцию в борьбу за роль первого номера парижан. Напомним, под конец зимнего трансферного окна костариканец перебрался в «Ноттингем Форест» на правах аренды до конца сезона.

«Мы с Кейлором – два хороших парня. Мы хорошо ладили, но это нормально, что он был недоволен своим положением. Тренеру нужно было сделать свой выбор и он это сделал», – заявил Доннарумма в интервью L’Equipe.

Напомним, Доннарумма перебрался в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента из «Милана».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ноттингем Форест Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.02.23 в 15:30
Вест Хэм Вест Хэм
Челси Челси
3.25 3.40 2.29
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Февраля
16:30 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Жезус близок к возвращению на поле»
16:25 · Англия. Премьер-лига
Зинченко: «Жоржиньо – отличный игрок и большая личность»
16:02 · Англия. Премьер-лига
Доннарумма: «Мы хорошо ладили с Навасом»
15:33 · Англия. Премьер-лига
Родри: «С каждым годом всё сложнее выиграть титул АПЛ»
14:52 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Не думаю, что отсутствие Хендерсона является для нас большой проблемой»
14:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» летом планирует избавиться от пятерых футболистов
14:39 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Ожидаем увидеть тот же «Эвертон», который был в матче с «Арсеналом»
14:34 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» может назначить Слота, заплатив «Фейеноорду» отступные в размере 6,5 миллионов евро
14:28 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Я могу объяснить игрокам ситуацию, которая сложилась в нынешнем сезоне»
14:19 · Англия. Премьер-лига
Фелиш оценил карьеру Роналду в Европе
14:09 · Англия. Премьер-лига
Журналист Фальк: «Думаю, самый приоритетный вариант для Гвардиола – это «Ливерпуль»
13:59 · Англия. Премьер-лига
Альварес – о чемпионской гонке в АПЛ: «Стоит помнить, что у нас впереди два очных матча с «Арсеналом»
13:58 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Челси» нашли усиление в Бундеслиге
13:54 · Англия. Премьер-лига
Уокер – о чемпионской гонке в АПЛ: «Впереди ещё много матчей» 1
13:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о покупке нового нападающего
Все новости
Рекомендуем