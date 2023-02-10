Доннарумма: «Мы хорошо ладили с Навасом»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о своих взаимоотношениях с голкипером Кейлором Навасом, который до недавних пор составлял итальянцу конкуренцию в борьбу за роль первого номера парижан. Напомним, под конец зимнего трансферного окна костариканец перебрался в «Ноттингем Форест» на правах аренды до конца сезона.

«Мы с Кейлором – два хороших парня. Мы хорошо ладили, но это нормально, что он был недоволен своим положением. Тренеру нужно было сделать свой выбор и он это сделал», – заявил Доннарумма в интервью L’Equipe.

Напомним, Доннарумма перебрался в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента из «Милана».