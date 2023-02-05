Маркиньос заявил, что считает Месси гением

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался об аргентинском нападающем команды Лионеле Месси.

«Месси — гений, он выиграл абсолютно все, но продолжает сохранять мотивацию. Я очень рад, что он играет в «ПСЖ» и всегда помогает команде», — цитирует Маркиньоса La Nacion.

В нынешнем сезоне на счету 35-летнего Месси 15 забитых мячей и 14 результативных передач в 24 матчах с учетом всех турниров.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 54 очков после 22 игр.

В следующем туре парижане встретятся с «Монако». Матч состоится 11 февраля, стартовый свисток запланирован на 19:00 по мск.