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Чемпионат Франции. Лига 1

Советник «ПСЖ» Кампуш вступил в конфликт с Неймаром и Маркиньосом

12 Февраля 2023 • 02:13 Комментировать
Монако
3:1
ПСЖ
окончен

Советник «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш недоволен сложившейся ситуацией в команде.

В субботу парижане потерпели второе поражение кряду, уступив «Монако» (1:3) в матче чемпионата Франции. Как сообщает L’Equipe, после завершения поединка Кампуш на повышенных тонах пообщался с Неймаром и Маркиньосом. Португалец обвинил команду в недостаточном рвении, что пришлось не по душе двум бразильским футболистам, посчитавшим претензию необоснованной.

Несмотря на неудачу во встрече с «Монако», «ПСЖ» сохраняет за собой первую строчку в турнирной таблице Лиги 1. Отрыв от идущего вторым «Марселя» составляет пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Маркиньос Луиш Кампуш
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