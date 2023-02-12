Советник «ПСЖ» Кампуш вступил в конфликт с Неймаром и Маркиньосом

Советник «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш недоволен сложившейся ситуацией в команде.

В субботу парижане потерпели второе поражение кряду, уступив «Монако» (1:3) в матче чемпионата Франции. Как сообщает L’Equipe, после завершения поединка Кампуш на повышенных тонах пообщался с Неймаром и Маркиньосом. Португалец обвинил команду в недостаточном рвении, что пришлось не по душе двум бразильским футболистам, посчитавшим претензию необоснованной.

Несмотря на неудачу во встрече с «Монако», «ПСЖ» сохраняет за собой первую строчку в турнирной таблице Лиги 1. Отрыв от идущего вторым «Марселя» составляет пять очков.