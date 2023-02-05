Кавазашвили: «Головину подходит немецкий футбол»

Знаменитый советский голкипер Анзор Кавазашвили тоже высказался по поводу возможного перехода полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Я думаю, Головин не будет возражать против такого перехода. Это шаг вперёд, шанс для развития в европейском чемпионате. «Боруссия» - это топ-клуб. Если в Испании – это «Реал», то в Германии – однозначно – «Боруссия», - цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

В текущем сезоне Головин – стабильный игрок основы «Монако» и сегодня россиянин сделал очередное голевое действие в чемпионате Франции. На сей раз полузащитник отдал голевой пас на Бреля Эмболо в выездном матче против «Клермона», монегаски отпраздновали победу – 2:0.