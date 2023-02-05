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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кавазашвили: «Головину подходит немецкий футбол»

05 Февраля 2023 • 22:14 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
11.02 19:00

Знаменитый советский голкипер Анзор Кавазашвили тоже высказался по поводу возможного перехода полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Я думаю, Головин не будет возражать против такого перехода. Это шаг вперёд, шанс для развития в европейском чемпионате. «Боруссия» - это топ-клуб. Если в Испании – это «Реал», то в Германии – однозначно – «Боруссия», - цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

В текущем сезоне Головин – стабильный игрок основы «Монако» и сегодня россиянин сделал очередное голевое действие в чемпионате Франции. На сей раз полузащитник отдал голевой пас на Бреля Эмболо в  выездном матче против «Клермона», монегаски отпраздновали победу – 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Боруссия Дортмунд Анзор Кавазашвили Александр Головин
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