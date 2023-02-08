«ПСЖ» попытается пригласить Гвардиолу, если тренер решит покинуть «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить «ПСЖ», сообщает L’Équipe.

По информации источника, руководство французского клуба намерено пригласить испанского специалиста, если он решит покинуть «Манчестер Сити», обвиняемый в финансовых нарушениях. Ранее сообщалось, что Гвардиола также может продолжить свою тренерскую карьеру в сборной Бразилии.

Напомним, Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. С тех пор он четыре раза приводил «горожан» к чемпионству, а также завоёвывал Кубок Англии и пять раз становился обладателем Кубка английской лиги.