Галтье – о втором подряд поражении «ПСЖ»: «Я разозлён»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье прокомментировал очередную неудачу своей команды.

8 февраля парижане уступили «Марселю» (1:2), вылетев из Кубка Франции, а сегодня потерпели поражение в матче с «Монако» в чемпионате – 1:3.

«Я очень разозлён, поскольку мы катастрофически плохо начали сегодняшний матч, – приводит Prime Video слова Галтье. – У нас есть проблемы с составом, много отсутствующих, но мы не должны оправдываться этим, имея такой состав. Мы делаем всё возможное в сложившейся ситуации», – заявил французский специалист после встречи.

Во вторник «ПСЖ» примет в родных стенах «Баварию» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.