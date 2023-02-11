Алдонин: «Если Головину комфортно в «Монако», то почему бы ему не остаться»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Монако» Александр Головин может продлить контракт с французским клубом. Ранее об этом сообщал L'Equipe.

По мнению Алдонина, если Головину комфортно в «Монако», то менять команду нет никакого смысла, несмотря на информацию об интересе к нему со стороны дортмундской «Боруссии».

«В этой команде он себя хорошо проявляет, забивает, отдаёт, достаточно регулярно играет. «Боруссия» Дортмунд — это другая культура, чемпионат, но по уровню немецкая команда похожа на «Монако», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Также эксперт допустил, что интерес «Боруссии» мог быть создан искусственно для того, чтобы руководство «Монако» как можно скорее предложило Головину новый контракт.

Действующее соглашение полузащитника с монегасками рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» 30 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.