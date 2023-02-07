Слуцкий: Головин может перейти в любой топ-клуб, он там не затеряется

Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о возможном трансфере полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» заявил, что не уверен в финансовых возможностях «Боруссии», ведь Головин является лидером «Монако» с хорошим контрактом, поэтому французский клуб запросит за него очень большие деньги. По мнению специалиста, «Боруссия» и «Монако» находятся примерно на одном уровне.

Слуцкий считает, что Головин точно готов к переходу в любой топ-клуб и он там не затеряется, игрок может согласиться на переезд в команду, которая постоянно играет в Лиге чемпионов, но тут все будет зависеть не только от него.

В текущем сезоне 26-летний хавбек сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал семь ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 22 миллиона евро.