Дуглас Майкон: Месси выиграет «Золотой мяч», он великий!

Бывший игрок сборной Бразилии Дуглас Майкон ответил на вопрос о том, кто выиграет «Золотой мяч».

«Кто раньше выиграет «Золотой мяч» — Винисиус или Родриго? Месси! Когда Месси закончит карьеру, может быть, Винни и сможет выиграть. Но сейчас только Месси. Он великий!» — заявил Майкон «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец принял участие в 25 матчах за «ПСЖ», в которых забил 15 мячей и записал на свой счет 14 результативных передач.

Напомним, Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира 2022 года. Капитан аргентинской команды был признан лучшим игроком турнира в Катаре.