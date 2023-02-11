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Чемпионат Франции. Лига 1

Дуглас Майкон: Месси выиграет «Золотой мяч», он великий!

11 Февраля 2023 • 12:26 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
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Через 6 ч. 24 мин.

Бывший игрок сборной Бразилии Дуглас Майкон ответил на вопрос о том, кто выиграет «Золотой мяч».

«Кто раньше выиграет «Золотой мяч» — Винисиус или Родриго? Месси! Когда Месси закончит карьеру, может быть, Винни и сможет выиграть. Но сейчас только Месси. Он великий!» — заявил Майкон «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец принял участие в 25 матчах за «ПСЖ», в которых забил 15 мячей и записал на свой счет 14 результативных передач.

Напомним, Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира 2022 года. Капитан аргентинской команды был признан лучшим игроком турнира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Родриго Лионель Месси ПСЖ Дуглас Майкон Винисиус Жуниор
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