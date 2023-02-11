Доннарумма: «Мы должны извиниться перед болельщиками»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение своей команды от «Монако» в матче Лиги 1 (1:3).

Парижане подходят к важнейшему поединку Лиги чемпионов против «Баварии» не в лучшей форме: несколькими днями ранее команда Кристофа Галтье вылетела из Кубка Франции, уступив «Марселю» (1:2).

«Нет оправданий такой плохой игре и провальному результату, – высказывается итальянский вратарь после матча с «Монако». – Сейчас нам следует извиниться перед нашими болельщиками. Мы очень разочарованы, но сохраняем позитивный настрой, несмотря на трудности. Нам необходимо хорошо поработать и сосредоточиться на матче против «Баварии», – цитируют Доннарумму французские СМИ.