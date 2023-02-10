Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье высказался о травме Хакими

10 Февраля 2023 • 20:45 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
1 2.65 X 3.55 2 2.55
Через 21 ч. 37 мин.

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье рассказал о состоянии правого защитника Ашрафа Хакими.

Напомним, что 24-летний футболист получил повреждение на недавней тренировке, из-за чего его участие в предстоящем матче Лиги 1 против «Монако» находилось под вопросом. По словам Галтье, марокканец не имеет проблем со здоровьем: «Хакими не испытывает дискомфорта, он просто устал. Он сможет выйти на поле в поединке с «Монако», – поведал на пресс-конференции главный тренер парижан.

Встреча «Монако» – «ПСЖ» состоится 11 февраля в 19:00 по московскому времени. В настоящий момент коллектив Кристофа Галтье возглавляет турнирную таблицу, опережая «Марсель» и «Ланс» на восемь очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Ашраф Хакими
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНАКО ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.02.23 в 23:00
Ницца Ницца
Аяччо Аяччо
1.77 3.70 4.90
Видео
11.02.23 в 19:00
Монако Монако
ПСЖ ПСЖ
3.55 4.20 1.92
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Февраля
20:45 · Франция. Лига 1
Галтье высказался о травме Хакими
20:16 · Франция. Лига 1
Верратти пропустит ближайший матч «ПСЖ» из-за повреждения
19:00 · Франция. Лига 1
Месси и Мбаппе не помогут «ПСЖ» в матче с «Монако» 1
17:22 · Франция. Лига 1
Пике сравнил Месси и Роналду
16:54 · Германия. Бундеслига
Глеб: «Боруссия» станет шагом вперёд для Головина»
16:36 · Германия. Бундеслига
Кураньи: «Боруссия» идеально подойдёт Головину»
16:02 · Англия. Премьер-лига
Доннарумма: «Мы хорошо ладили с Навасом»
15:52 · Франция. Лига 1
Доннарумма: «Прошлый сезон помог мне вырасти»
15:28 · Испания. Ла Лига
Шерки: «Все знают, что я мечтаю выступать за «Реал» Мадрид»
14:58 · Франция. Лига 1
Галтье: «В матче с «Марселем» мы полностью проиграли борьбу в центре поля»
12:43 · Германия. Бундеслига
Кимпембе надеется сыграть в первом матче с «Баварией»
12:15 · Испания. Ла Лига
Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» и перейти в «Реал» 1
11:59 · Испания. Ла Лига
Зидан назвал условие для возвращения в «Реал»
11:14 · Франция. Лига 1
Хакими может пропустить матч против «Монако»
08:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Мотибы высказался об интересе ЦСКА
Все новости
Рекомендуем