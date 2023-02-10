Галтье высказался о травме Хакими

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье рассказал о состоянии правого защитника Ашрафа Хакими.

Напомним, что 24-летний футболист получил повреждение на недавней тренировке, из-за чего его участие в предстоящем матче Лиги 1 против «Монако» находилось под вопросом. По словам Галтье, марокканец не имеет проблем со здоровьем: «Хакими не испытывает дискомфорта, он просто устал. Он сможет выйти на поле в поединке с «Монако», – поведал на пресс-конференции главный тренер парижан.

Встреча «Монако» – «ПСЖ» состоится 11 февраля в 19:00 по московскому времени. В настоящий момент коллектив Кристофа Галтье возглавляет турнирную таблицу, опережая «Марсель» и «Ланс» на восемь очков.