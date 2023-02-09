Лапорта: «Слова брата Месси не повлияют на наше отношение к Лео»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слова брата Лионеля Месси, который недавно раскритиковал руководство и болельщиков «сине-гранатовых». Напомним, в эфире на одной из стриминговых платформ, брат аргентинца Матиас, что «Барселона» до Месси была намного слабее «Реала», а Лионель вывел команду на новый уровень. Также Матиас добавил, что болельщики «сине-гранатовых» в 2021 году должны были добиться отставки Лапорты и сохранить Месси любой ценой.

«Слова брата Месси? Это совершенно не повлияет на наше отношения между Лео и «Барселоной», – заявил Лапорта на пресс-конференции.

Напомним, в конце сезона у Месси заканчивается контракт с «ПСЖ».