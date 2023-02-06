Неймар в шестой раз стал лучшим бразильцем, выступающим в Европе

Форвард сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар в шестой раз в своей карьере стал обладателем «Золотой самбы» по итогам 2022 года - приза, который вручается лучшему бразильскому игроку, выступающему на полях Европы.

Напомним, что ранее Неймар брал этот трофей в 2014, 2015, 2017 годах, а также в 2020-2021 годах. Вручается «Золотая самба» с 2008 года, основало приз национальное издание Sambafoot.

Кстати, недавно Неймар приступил к тренировкам в составе «ПСЖ». Бразилец ударно проводит текущий сезон, всего за свой парижский клуб он забил в этом сезоне уже 17 голов и отдал 15 ассистов.

Контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» действует до середины 2025 года.