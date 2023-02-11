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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» вспыхнул кишечный вирус

11 Февраля 2023 • 15:48 Комментировать (1)
Монако
...
ПСЖ
1 2.55 X 3.45 2 2.75
Через 1 ч. 46 мин.

В субботу «ПСЖ» проведёт гостевой матч Лиги 1 против «Монако». Столичная команда испытывает кадровые проблемы – некоторые игроки, в частности звёздные Килиан Мбаппе и Лионель Месси, не сыграют из-за травм. Кроме того, в «ПСЖ» вспыхнул кишечный вирус, о чём в социальных сетях рассказывал журналист Фабрис Хокинс.

По его данным, некоторые футболисты «ПСЖ» испытывают следующие симптомы: рвота, боли в животе, усталость. Кто именно пострадал от вируса, не уточняется.

Матч между «Монако» и «ПСЖ» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Комментарии (1)
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ингерман
11 Февраля 2023 в 17:03
ай накануне шмеци накармил усех дешовой пиццей от развощика на лисапеде.. на подороже денех пажалел.. А-ха-ха-ха! )))
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