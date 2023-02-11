В субботу «ПСЖ» проведёт гостевой матч Лиги 1 против «Монако». Столичная команда испытывает кадровые проблемы – некоторые игроки, в частности звёздные Килиан Мбаппе и Лионель Месси, не сыграют из-за травм. Кроме того, в «ПСЖ» вспыхнул кишечный вирус, о чём в социальных сетях рассказывал журналист Фабрис Хокинс.

По его данным, некоторые футболисты «ПСЖ» испытывают следующие симптомы: рвота, боли в животе, усталость. Кто именно пострадал от вируса, не уточняется.

Матч между «Монако» и «ПСЖ» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.