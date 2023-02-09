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Чемпионат Франции. Лига 1

Будущее Месси в «ПСЖ» определится в ближайшие недели

09 Февраля 2023 • 01:11 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
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11.02 19:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси близок к продлению контракта с клубом.

Действующее соглашение 35-летнего игрока истекает по окончании сезона, и в «ПСЖ» хотели бы продолжить сотрудничество с аргентинцем. По данным журналиста Альберта Масну, в ближайшие недели стороны проведут ключевую встречу, которая должна ответить на вопрос о дальнейшем пребывании форварда в клубе. Отмечается, что чемпион мира с высокой вероятностью согласится подписать новую сделку с парижанами.

В активе Лионеля Месси 15 забитых мячей и 14 результативных передач в 25 матчах за «ПСЖ» в нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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