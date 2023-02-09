Будущее Месси в «ПСЖ» определится в ближайшие недели

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси близок к продлению контракта с клубом.

Действующее соглашение 35-летнего игрока истекает по окончании сезона, и в «ПСЖ» хотели бы продолжить сотрудничество с аргентинцем. По данным журналиста Альберта Масну, в ближайшие недели стороны проведут ключевую встречу, которая должна ответить на вопрос о дальнейшем пребывании форварда в клубе. Отмечается, что чемпион мира с высокой вероятностью согласится подписать новую сделку с парижанами.

В активе Лионеля Месси 15 забитых мячей и 14 результативных передач в 25 матчах за «ПСЖ» в нынешней кампании.