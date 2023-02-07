«ПСЖ» пока не планирует продлевать истекающий контракт Рамоса

Будущее Серхио Рамоса в «Пари Сен-Жермен» остаётся неопределённым.

Действующее соглашение 36-летнего центрального защитника рассчитано до июня. На сегодняшний день испанец не получал от парижского гранда предложений по новому трудовому договору, сообщает издание RMC Sport, и в клубе пока больше склоняются к расставанию с ветераном, нежели к продлению его контракта. Впрочем, до финального решения ещё далеко – ситуация прояснится лишь в следующие несколько месяцев.

Серхио Рамос отыграл 28 матчей за парижан в нынешнем сезоне, по одному разу отметившись забитым мячом и голевой передачей.