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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» пока не планирует продлевать истекающий контракт Рамоса

07 Февраля 2023 • 23:28 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
11.02 19:00

Будущее Серхио Рамоса в «Пари Сен-Жермен» остаётся неопределённым.

Действующее соглашение 36-летнего центрального защитника рассчитано до июня. На сегодняшний день испанец не получал от парижского гранда предложений по новому трудовому договору, сообщает издание RMC Sport, и в клубе пока больше склоняются к расставанию с ветераном, нежели к продлению его контракта. Впрочем, до финального решения ещё далеко – ситуация прояснится лишь в следующие несколько месяцев.

Серхио Рамос отыграл 28 матчей за парижан в нынешнем сезоне, по одному разу отметившись забитым мячом и голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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