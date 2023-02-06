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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван самый дорогой игрок с завершающимся этим летом контрактом

06 Февраля 2023 • 18:45 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
11.02 19:00

Назван самый дорогой игрок мирового футбола, у которого грядущим летом завершается контракт с клубом. Им стал 27-летний центральный защитник «Интера» и сборной Словакии Милан Шкриньяр. Его стоимость, если верить порталу Transfermarkt – 60 млн евро.

На втором месте – звезда «ПСЖ» и сборной Арегнтины Лионель Месси, его портал оценивает в 50 млн евро. На третьем – центральный полузащитник «Лестера» и сборной Бельгии Юри Тилеманс, ему 25 лет.

Четвёртое место занял обладатель «Золотого мяча» в 2022 году Карим Бензема, нападающего мадридского «Реала» портал оценивает в 35 млн евро, французу 35 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Карим Бензема Юри Тилеманс Милан Шкриньяр
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