Назван самый дорогой игрок с завершающимся этим летом контрактом

Назван самый дорогой игрок мирового футбола, у которого грядущим летом завершается контракт с клубом. Им стал 27-летний центральный защитник «Интера» и сборной Словакии Милан Шкриньяр. Его стоимость, если верить порталу Transfermarkt – 60 млн евро.

На втором месте – звезда «ПСЖ» и сборной Арегнтины Лионель Месси, его портал оценивает в 50 млн евро. На третьем – центральный полузащитник «Лестера» и сборной Бельгии Юри Тилеманс, ему 25 лет.

Четвёртое место занял обладатель «Золотого мяча» в 2022 году Карим Бензема, нападающего мадридского «Реала» портал оценивает в 35 млн евро, французу 35 лет.