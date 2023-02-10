Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» и перейти в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вновь размышляет о переходе в мадридский «Реал». По информации от журналиста Марио Кортеханы, француз хочет поскорее перебраться на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, летом 2022 года у Мбаппе была идеальная возможность перейти в «Реал» на правах свободного агента. Тем не менее, в последний момент француз передумал и решил продлить контракт с «ПСЖ».

По сведениям источника, отъезд Мбаппе из Парижа следующим летом смотрится крайне маловероятным, даже несмотря на желание самого футболиста. «Реал» сохраняет интерес к нападающему, хоть у руководства и остался горький осадок после того, как Мбаппе отказался переходить в команду перед стартом нынешнего сезона.