Месси и Мбаппе не помогут «ПСЖ» в матче с «Монако»

Основная ударная сила в атаке «ПСЖ» в виде Лионеля Месси и Килиана Мбаппе, увы, не сможет помочь своей команде в грядущем матче против «Монако» в рамках Лиги 1. У обоих звёзд парижан – повреждения, поэтому они не попали в заявку «ПСЖ», которую клуб опубликовал на завтрашний поединок.

Напомним, что игра «Монако» - «ПСЖ» пройдёт завтра, время начала встречи – 19:00 по московскому времени.

Отметим, что уже на следующей неделе парижский клуб ждёт важнейшая игра в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, подопечным Кристофа Галтье достался один из самых сильных соперников, который только мог достаться – «Бавария».