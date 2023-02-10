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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси и Мбаппе не помогут «ПСЖ» в матче с «Монако»

10 Февраля 2023 • 19:00 Комментировать (1)
Монако
...
ПСЖ
1 2.65 X 3.55 2 2.55
Через 23 ч. 9 мин.

Основная ударная сила в атаке «ПСЖ» в виде Лионеля Месси и Килиана Мбаппе, увы, не сможет помочь своей команде в грядущем матче против «Монако» в рамках Лиги 1. У обоих звёзд парижан – повреждения, поэтому они не попали в заявку «ПСЖ», которую клуб опубликовал на завтрашний поединок.

Напомним, что игра «Монако» - «ПСЖ» пройдёт завтра, время начала встречи – 19:00 по московскому времени.

Отметим, что уже на следующей неделе парижский клуб ждёт важнейшая игра в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, подопечным Кристофа Галтье достался один из самых сильных соперников, который только мог достаться – «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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МОНАКО ПСЖ
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Комментарии (1)
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andi
10 Февраля 2023 в 19:19
Пипец ПСЖ на всех направлениях.
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