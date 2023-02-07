Икарди может получить второй шанс в «ПСЖ»

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди в следующем сезоне может вернуться в «ПСЖ». Напомним, парижанам до сих пор принадлежат права на аргентинского форварда.

По информации от французского журналиста Адриена Гренье, руководство «ПСЖ» пока впечатлено выступлениями Икарди в нынешнем сезоне на правах аренды за «Галатасарай». В 12 матчах чемпионата Турции аргентинец отметился 9 голами и 6 результативными передачами.

У Икарди есть контракт с «ПСЖ» до лета 2024 года. Во время аренды в «Галатасарае» французский клуб оплачивает футболисту 85% зарплаты. Напомним, Мауро ранее также выступал в Серии А за миланский «Интер» и «Сампдорию».