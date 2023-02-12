Кимпембе рассказал, зависит ли «ПСЖ» от Мбаппе

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе ответил на вопрос о зависимости команды от Килиана Мбаппе.

Из-за травмы 24-летний форвард пропустил три последних матча парижан – без него команда одолела «Тулузу» (2:1), а затем уступила «Марселю» (1:2) и «Монако» (1:3).

«Зависит ли «ПСЖ» от Мбаппе? Мы – команда. В матче принимают участие 11 игроков стартового состава и запасные, а не один Килиан, даже если он является ключевым игроком для команды и всего проекта. Сейчас мы вынуждены обходиться без него, и нам нужно это принять», – цитируют французские СМИ Кимпембе, высказавшегося после поражения от «Монако».

Ранее Кристоф Галтье заявил, что Мбаппе не сыграет против «Баварии» в Париже.