«Реал» не получал предложений от «ПСЖ» по трансферу Асенсио

Мадридский «Реал» зимой не получал предложений от «ПСЖ» по трансферу своего полузащитника Марко Асенсио. Об этом сообщает журналист Томас Гонсалес в социальных сетях.

Сейчас у Асенсио остаётся полгода по контракту с «королевским клубом». Исходя из этого, «ПСЖ» в январе летом хотел заполучить испанца по скидке. Даже если бы французский клуб обратился к «Реалу» за полузащитником, «сливочные» наверняка ответили бы отказом.

Асенсио в нынешнем сезоне отметился двумя голами и тремя результативными передачами в чемпионате Испании. В конце кампании Марко может стать свободным агентом и покинуть «Реал» совершенно бесплатно.