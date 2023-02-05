Пономарёв прокомментировал интерес «Боруссии» к Головину

Бывший «армеец» Владимир Пономарёв прокомментировал интерес дортмундской «Боруссии» к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Это будет очень солидное приглашение. Я бы сказал, что это здорово! Однако чемпионаты Франции и Германии отличаются по строгости и силовым единоборствам. Так, во Франции всё-таки больше соблюдаются принципы fair play, чем в Германии. В немецком чемпионате футболисты бьются очень сильно», - цитирует эксперта Rusfootball.

Напомним, сегодня днём Головин сделал очередное голевое действие в чемпионате Франции – он отдал ассист на Бреля Эмболо, который поразил ворота «Клермона» в гостевой встрече, игра завершилась со счётом 2:0 в пользу монегасков.