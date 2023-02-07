Галтье: «Это неправда, что Доннарумме стало легче после ухода Наваса»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье опроверг слухи о том, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма якобы обрадовался уходу своего конкурента Кейлора Наваса в «Ноттингем Форест». Напомним, костариканец перебрался к «лесникам» на правах аренды до конца сезона.

«Это неправда, что Доннарумме стало легче после ухода Наваса. Они образцово вели себя на тренировках. Между Джанлуиджи и Кейлором всегда были хорошие отношения. Сейчас Доннарумме конкуренцию составит Серхио Рико», – заявил Галтье на пресс-конференции.

Напомним, Доннарумма выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года, когда подписал с командой контракт на правах свободного агента после ухода из «Милана».