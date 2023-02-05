Канчельскис: «Не засиделся ли Головин в «Монако»? Я бы тоже там сидел!»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис ответил на вопрос о том, не «засиделся» ли в «Монако» полузащитник Александр Головин. Напомним, что россиянин выступает в стане монегасков уже пятый год - с 2018 года. Ранее СМИ сообщили информацию об интересе к игроку со стороны дортмундской «Боруссии».

«Не засиделся ли Саша в «Монако»? Я бы тоже там сидел! Одно удовольствие. Если без шуток, то «Монако» — клуб со своими традициями. Гранд французского футбола. У Головина всё там получается — держит хороший уровень», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Сегодня в матче против «Клермона» Головин сделал очередное голевое действие – ассист на Бреля Эмболо, матч завершился со счётом 2:0 в пользу монегасков.