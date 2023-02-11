Маркиньос – о поражении «ПСЖ»: «Мы не должны падать духом»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос призвал команду сплотиться после второго подряд поражения.

После неудачи в матче Кубка Франции с «Марселем» (1:2) коллектив Кристофа Галтье уступил «Монако» в чемпионате (1:3). Уже 14 февраля парижане сыграют против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень разочарованы. Впереди важные матчи, и нам нужно поскорее прийти в норму. Мы должны обсудить ситуацию всей командой, чтобы сплотиться. Не стоит падать духом – мы по-прежнему первые в Лиге 1, участвуем в Лиге чемпионов. Сейчас команда в непростой ситуации, но совместными усилиями мы решим проблемы», – цитирует Prime Video капитана «ПСЖ».