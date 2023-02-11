Головин забил и много обострял, а «Монако» без проблем разобрал «ПСЖ»

«Монако» и «ПСЖ» сошлись в рамках 23-го тура чемпионата Франции.

Александр Головин против звёзд Парижа – шикарная афиша. Правда, Лионель Месси и Килиан Мбаппе травмированы и матч «Монако» - «ПСЖ» пропустили, также не смогли помочь парижанам Мукиеле, Саншеш и Верратти. Да и мысли команды Галтье были направлены явно не на «Монако», через пару дней парижанам играть против «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов, а отрыв в чемпионате Франции велик, можно и дать интриги.

Такой настрой и кадровые проблемы не могли сказаться положительно. «Монако» вышел играть с позиции и силы очень быстро своего добился. Уже на четвёртой минуте матча Юссуф Фофана технично обыграл защитника, вошёл в штрафную и прострелил на Виссама Бен-Йеддера. Капитан «Монако» попал в защитника, а рикошет стал добычей Александра Головина, вогнавшего мяч в сетку – 1:0.

Давление монегасков продолжилось, теперь уже Александр Головин красивым пасом начал атаку по левому флангу, оттуда Кайо Энрике навесил точно на Виссама Бен-Йеддера, тот головой в падении пробил, но Джанлуиджи Доннарумма спас свою команду. Первым на добивание подоспел Юссуф Фофана, который в одно касание пальнул выше ворот. Однако через пару минут Битшиабу лично похоронил свою команду.

Защитник «ПСЖ» не устоял под прессингом Диатта и потерял мяч прямо перед своей штрафной площадью. Быстро дело довели до Бен-Йеддера, а капитан «Монако» переиграл Доннарумму. Парижане выглядели ужасно, но в редкой атаке смогли один мяч отыграть. Солер подключил Берната по левому краю, Хуан чётко прострелил, а 16-летний Заир-Эмери в касание завершил атаку – 2:1.

«Монако» этот гол только раззадорил. Моментально шанс на дубль получил Александр Головин, выскочивший на рандеву с Доннаруммой. Переиграть россиянина итальянец не сумел. Зато дубль оформил Бен-Йеддер, сыгравший хладнокровно. Головин вновь начал голевую атаку, продолжил действо шикарной передачей Бен-Сегир, а Виссам разобрался в завершении: ушёл от Берната и чётко пробил, вогнав мяч в сетку рикошетом от штанги – 3:1.

Второй тайм выдался гораздо менее событийным. «ПСЖ» не представлял опасности, только «Монако» пытался довести дело до разгрома. Помочь в этом хотел Серхио Рамос, срезавший мяч в свои ворота после прострела Головина – выручил Доннарумма. Но и без того победа «Монако» выглядела очень убедительно. Монегаски выбрались на второе место, а вот «ПСЖ» перед визитом «Баварии» показал себя очень скверно.