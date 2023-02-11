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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин забил и много обострял, а «Монако» без проблем разобрал «ПСЖ»

11 Февраля 2023 • 20:52 Комментировать
Монако
3:1
ПСЖ
окончен

«Монако» и «ПСЖ» сошлись в рамках 23-го тура чемпионата Франции.

Протокол игры  
Монако3:1ПСЖ
(1:0) Головин Александр4'  
(2:0) Бен-Йеддер Виссам18'  
  39'Заир-Эмери Уоррен (2:1)
(3:1) Бен-Йеддер Виссам45'  
Нюбель АлександрАгилар РубенДисаси АксельМарипан ГильермоКайо ЭнрикеДиатта КрепинФофана ЮссуфКамара Мохамед VII 90' (Матазо Элио ( 90') Головин Александр 80' (Якобс Исмаил ( 80') Бен-Йеддер Виссам 72' (Эмболо Брель ( 72') Бен Сехир Элиссе 72' (Минамино Такуми ( 72')
Запасные: Боаду МиронЖелсон МартиньшФолланд КевинМатсима КрисленДидийон Томас
Доннарумма ДжанлуиджиДанилу Перейра 59' (Гарби Исмаэль ( 59') Маркиньос МаркосБитшиабу Эль-Шадай 46' (Рамос Серхио ( 46') Пембеле Тимоте 66' (Хакими Ашраф ( 66'  71') Бернат ХуанЗаир-Эмери УорренВитинья II 80' (Хусни Илиес ( 80') Солер КарлосЭкитике Уго 80' (Кимпембе Преснел ( 80') Неймар
Запасные: Рико СерхиоМендеш НунуЛетелье Александр
11 февраля. Стадион "Луи II".

 

Александр Головин против звёзд Парижа – шикарная афиша. Правда, Лионель Месси и Килиан Мбаппе травмированы и матч «Монако» - «ПСЖ» пропустили, также не смогли помочь парижанам Мукиеле, Саншеш и Верратти. Да и мысли команды Галтье были направлены явно не на «Монако», через пару дней парижанам играть против «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов, а отрыв в чемпионате Франции велик, можно и дать интриги.

Такой настрой и кадровые проблемы не могли сказаться положительно. «Монако» вышел играть с позиции и силы очень быстро своего добился. Уже на четвёртой минуте матча Юссуф Фофана технично обыграл защитника, вошёл в штрафную и прострелил на Виссама Бен-Йеддера. Капитан «Монако» попал в защитника, а рикошет стал добычей Александра Головина, вогнавшего мяч в сетку – 1:0.

Давление монегасков продолжилось, теперь уже Александр Головин красивым пасом начал атаку по левому флангу, оттуда Кайо Энрике навесил точно на Виссама Бен-Йеддера, тот головой в падении пробил, но Джанлуиджи Доннарумма спас свою команду. Первым на добивание подоспел Юссуф Фофана, который в одно касание пальнул выше ворот. Однако через пару минут Битшиабу лично похоронил свою команду.

Защитник «ПСЖ» не устоял под прессингом Диатта и потерял мяч прямо перед своей штрафной площадью. Быстро дело довели до Бен-Йеддера, а капитан «Монако» переиграл Доннарумму. Парижане выглядели ужасно, но в редкой атаке смогли один мяч отыграть. Солер подключил Берната по левому краю, Хуан чётко прострелил, а 16-летний Заир-Эмери в касание завершил атаку – 2:1.

«Монако» этот гол только раззадорил. Моментально шанс на дубль получил Александр Головин, выскочивший на рандеву с Доннаруммой. Переиграть россиянина итальянец не сумел. Зато дубль оформил Бен-Йеддер, сыгравший хладнокровно. Головин вновь начал голевую атаку, продолжил действо шикарной передачей Бен-Сегир, а Виссам разобрался в завершении: ушёл от Берната и чётко пробил, вогнав мяч в сетку рикошетом от штанги – 3:1.

Второй тайм выдался гораздо менее событийным. «ПСЖ» не представлял опасности, только «Монако» пытался довести дело до разгрома. Помочь в этом хотел Серхио Рамос, срезавший мяч в свои ворота после прострела Головина – выручил Доннарумма. Но и без того победа «Монако» выглядела очень убедительно. Монегаски выбрались на второе место, а вот «ПСЖ» перед визитом «Баварии» показал себя очень скверно.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Александр Головин
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