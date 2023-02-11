Педру Мендеш: «Головин — талантливый футболист»

Бывший футболист сборной Португалии Педру Мендеш высказался о том, какого российского игрока, выступающего в Европе, он считает лучшим.

«Я выберу Головина. Почему? Не знаю. Это просто личное предпочтение, он мне больше других нравится как игрок. Александр — талантливый футболист», — приводит слова Мендеша «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что в России всегда были футболисты высокого уровня, особенно в 90-е годы, но в нынешней ситуации российским игрокам тяжело перебраться в хороший европейский клуб.

В текущем сезоне 26-летний Головин принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.