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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Головиным интересуется топ-клуб Бундеслиги

04 Февраля 2023 • 19:35 Комментировать (1)

Александр Головин входит в сферу интересов немецкого гранда – «Боруссии». Факт исходящего из Дортмунда интереса к российскому полузащитнику подтвердил его агент – Александр Клюев.

«Боруссия» интересуется Головиным», - сказал Клюев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Александр Головин уже пятый сезон проводит в «Монако». За клуб Лиги 1 26-летний россиянин провёл 160 официальных матчей, в которых забил 21 гол и отдал 31 результативных пас на партнёра.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Александр Головина в 22 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Боруссия Дортмунд Александр Головин трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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redwhite1959
04 Февраля 2023 в 19:45
Кто только ни интересовался Головиным после аналогичных сообщений на Евро-Футболе в разное время - и ПСЖ, и Ювентус, и Барселона, и Ньюкасл и много ещё кто, а "воз" и ныне там - "Монако". И главное - всё идёт по одной схеме - сначала агент Головина делает заявление об интересах к его подопечному топ-клубов, затем представители топ-клубов опровергают этот интерес к российскому игроку. Если бы Головин - действительно - представлял для топ-клубов интерес, то давно его какой-нибудь из них купил. В топ-клубах 99% на позиции Головина играют универсалы - и в защите и в нападении играют одинаково хорошо. У Головина в этом плане явный "перекос" - если в нападении он эффективен, то обороняться не умеет от слова СОВСЕМ!(( Уверен, что из-за этого он и играет до сих пор в чемпионате Франции.
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