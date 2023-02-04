​Головиным интересуется топ-клуб Бундеслиги

Александр Головин входит в сферу интересов немецкого гранда – «Боруссии». Факт исходящего из Дортмунда интереса к российскому полузащитнику подтвердил его агент – Александр Клюев.

«Боруссия» интересуется Головиным», - сказал Клюев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Александр Головин уже пятый сезон проводит в «Монако». За клуб Лиги 1 26-летний россиянин провёл 160 официальных матчей, в которых забил 21 гол и отдал 31 результативных пас на партнёра.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Александр Головина в 22 миллиона евро.