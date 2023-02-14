«Барселона» ищет нового спонсора, который хочет разместить рекламу на шортах футболистов

Каталонская «Барселона» находится в поисках новых денежных вливаний, и руководство клуба снова, как и когда-то в случае с рекламой на футболках, хочет отойти от прежних принципов - и разместить спонсорские логотипы на шортах футболистов. Сейчас они, так сказать, практически девственно чисты - там присутствует только клубная эмблема, логотип компании Nike да номер игрока.

«Цена» спонсорской площади на шортах - пять миллионов евро, именно такую сумму надеется выручить руководство клуба от нового потенциального контракта, сообщает El Mundo Deportivo.

Напомним, что основным спонсором клуба сейчас является шведская компания Spotify.