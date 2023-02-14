Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» ищет нового спонсора, который хочет разместить рекламу на шортах футболистов

14 Февраля 2023 • 02:35 Комментировать
Вильярреал
0:1
Барселона
окончен

Каталонская «Барселона» находится в поисках новых денежных вливаний, и руководство клуба снова, как и когда-то в случае с рекламой на футболках, хочет отойти от прежних принципов - и разместить спонсорские логотипы на шортах футболистов. Сейчас они, так сказать, практически девственно чисты - там присутствует только клубная эмблема, логотип компании Nike да номер игрока.

«Цена» спонсорской площади на шортах - пять миллионов евро, именно такую сумму надеется выручить руководство клуба от нового потенциального контракта, сообщает El Mundo Deportivo.

Напомним, что основным спонсором клуба сейчас является шведская компания Spotify. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2
3
100.00 19.00 1.02
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Февраля
02:35 · Испания. Ла Лига
«Барселона» ищет нового спонсора, который хочет разместить рекламу на шортах футболистов
01:47 · Германия. Бундеслига
Н’Дика и «Барселона» достигли договорённостей о летнем трансфере
01:34 · Испания. Ла Лига
Карвальял доволен прогрессом «Сельты»
01:05 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Реала» Кубо стал вторым в истории японцем, забившим 10 голов в Ла Лиге
00:58 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» едва не упустил победу над «Эспаньолом», ведя с запасом в три гола
13 Февраля
21:56 · Германия. Бундеслига
«Барселона» согласовала переход защитника «Айнтрахта»
21:38 · Испания. Ла Лига
Испанский инсайдер рассказал, куда может перейти Месси в случае ухода из «ПСЖ»
21:29 · Англия. Премьер-лига
«Реал» претендует на двух звёздных форвардов слухи
21:01 · Испания. Ла Лига
Араухо прокомментировал возможное возвращение Месси в «Барселону»
20:27 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Мы с Пике никогда не шутили друг над другом»
19:42 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» может выкупить Фелиша по сниженной цене – за 100 млн евро
18:59 · Испания. Ла Лига
​Коклен получил разрыв «крестов» в матче с «Барселоной»
14:14 · Англия. Премьер-лига
Бензема назвал лучшего нападающего в истории футбола 2
13:37 · Англия. Премьер-лига
Пулишич может сменить «Челси» на испанский топ-клуб
11:56 · Испания. Ла Лига
Джоркаефф назвал образцового центрфорварда
Все новости
Рекомендуем