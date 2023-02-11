Тен Хаг: «Не думаю, что Марсьяль и Мактоминай успеют восстановиться к матчу с «Барселоной»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не верит, что нападающий Антони Марсьяль и полузащитник Скотт Мактоминай смогут принять участие в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против каталонской «Барселоны».

«Не думаю, что Марсьяль и Мактоминай успеют восстановиться к матчу с «Барселоной», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, оба футболиста в данный момент залечивают свои травмы и ещё далеки от полноценного возвращения на поле. «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» в последний раз встречались между собой в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19. Тогда «сине-гранатовые» одержали победу со счётом 4:0 по сумме двух матчей.