​Де Хеа повторил рекорд Петера Шмейхеля в «Манчестер Юнайтед»

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» отпраздновал гостевую победу над «Лидсом» со счётом 2:0. Как сообщает Sky Sports, голкипер «красных дьяволов» Давид де Хеа повторил рекорд Петера Шмейхеля по «сухим» матчам за клуб. Теперь на счету де Хеа и Шмейхеля по 178 «сухарей» в «МЮ».

Чтобы побить клубный рекорд, Давиду де Хеа нужно не пропустить ещё хотя бы в одном матче за «Манчестер Юнайтед». Испанец постарается сделать это уже на следующей неделе, в течение которой «красные дьяволы» проведут два матча. 16 февраля команда Эрика тен Хага будет играть в гостях у «Барселоны» в Лиге Европы, а спустя три дня «МЮ» сыграет дома против «Лестера» в АПЛ.