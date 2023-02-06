Канчельскис оценил игру «МЮ» при тен Хаге

Некогда полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру своего бывшего клуба в текущем сезоне.

««МЮ» начал хорошо играть? Они будут хорошо играть, когда окажутся на первом месте. Это философия клуба — у «МЮ» только одна цель — чемпионство. Но прогресс, конечно, в игре есть, но прогресс должен приносить итоговый результат», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Он добавил, что место в топ-4 по итогам сезона будет для «красных дьяволов» неплохим результатом. Особенно если учесть прошлый сезон.

Напомним, прямо сейчас «манкунианцы» располагаются на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка после 21 тура. Отставание от первого места, которое занимает лондонский «Арсенал» - восемь очков. Однако у «канониров» есть игра в запасе.