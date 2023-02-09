Ираола не станет новым тренером «Лидса»

Главный тренер «Райо Вальекано» Андони Ираола останется в команде, несмотря на интерес со стороны «Лидса», который ищет нового тренера на замену Джесси Маршу. По информации от журналиста Фабрицио Романо, испанец не возглавит «павлинов».

Напомним, «Райо Вальекано» в нынешнем сезоне под руководством Ираолы идёт на пятом месте в чемпионате Испании. Команда успела обыграть мадридский «Реал» и сыграть вничью с «Барселоной».

Теперь одним из главных кандидатов на роль главного тренера «Лидса» стал нидерландец Арне Слот, который возглавляет роттердамский «Фейеноорд», идущий на первом месте в Эредивизи.