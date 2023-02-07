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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд высказался о возвращении Санчо

07 Февраля 2023 • 17:52 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Юнайтед
11.02 18:00

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и английской сборной Рио Фердинанд высказался о возвращении Джедона Санчо в расположение Эрика тен Хага.

«Джедон Санчо вернулся в команду, и, если он сможет снова играть в полную силу, это будет похоже на новое подписание для клуба. Если у вас есть игрок с таким талантом, как у Санчо, который играет на пределе возможностей, он будет представлять угрозу для любого соперника. Джедон может доставить проблемы защитникам», — цитирует эксперта издание Goal.com.

По мнению Фердинанда, возвращение Санчо сделает «МЮ» более конкурентноспособным в краткосрочной перспективе, поскольку английский вингер усилит скамейку «красных дьяволов».

Напомним, что 1 февраля Джедон Санчо провёл свою первую игру с октября прошлого года, выйдя на замену во встрече против «Ноттингема» в полуфинале Кубка лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Джедон Санчо
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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