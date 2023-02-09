Источник: Несмотря на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к Абрахаму, клуб пока не определился с новым нападающим

Несмотря на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к нападающему «Ромы» Тэмми Абрахаму, английский клуб пока не определился с форвардом, который должен быть подписан в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее The Telegraph сообщал, что 25-летний англичанин является запасным вариантом манкунианцев на случай, если клубу не удастся договориться о трансферах нападающего «Наполи» Виктора Осимхена или игрока «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Действующий контракт Абрахама с «Ромой» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает воспитанника «Челси» в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе римлян 28 матчей, забил семь голов и отдал пять результативных передач.