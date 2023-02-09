Маккенни: «Это Премьер-лига, здесь есть всё, чего я хотел»

Новичок «Лидса» Уэстон Маккенни рассказал, что ему нравится в Английской премьер-лиге.

«Это Премьер-лига, здесь есть всё, чего я хотел. Подшучивания, жёсткие подкаты, перепалки с другими игроками и споры с судьями», — приводит слова одного из лидеров сборной США LeedsLive.

Напомним, что полузащитник перешёл в «Лидс» из «Ювентуса» на правах аренды. За новый коллектив Маккенни успел провести две встречи в рамках Английской премьер-лиги, получив одну жёлтую карточку. Свою карьеры американец начинал в немецком «Шальке».