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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маккенни: «Это Премьер-лига, здесь есть всё, чего я хотел»

09 Февраля 2023 • 23:37 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Юнайтед
11.02 18:00

Новичок «Лидса» Уэстон Маккенни рассказал, что ему нравится в Английской премьер-лиге.

«Это Премьер-лига, здесь есть всё, чего я хотел. Подшучивания, жёсткие подкаты, перепалки с другими игроками и споры с судьями», — приводит слова одного из лидеров сборной США LeedsLive. 

Напомним, что полузащитник перешёл в «Лидс» из «Ювентуса» на правах аренды. За новый коллектив Маккенни успел провести две встречи в рамках Английской премьер-лиги, получив одну жёлтую карточку. Свою карьеры американец начинал в немецком «Шальке». 

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Лидс Апл Уэстон Маккенни Английская
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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