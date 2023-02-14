«Бавария» готова продать Забитцера летом

Мюнхенская «Бавария» следующим летом будет готова расстаться с полузащитником Марселем Забитцером, который зимой перебрался в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, в связи с летним проходом в команду Конрада Лаймера из «РБ Лейпцига» на правах свободного агента, «Бавария» будет открыта к продаже Забитцера, который отлично проявил себя в в первых матчах за «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Забитцер сам присоединился к «Баварии» летом 2021 года из «РБ Лейпцига». Тем не менее, Марсель не смог впечатлить руководство мюнхенцев за полтора года игры за клуб.